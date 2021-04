256 Personen wegen Impf-Nebenwirkungen im Spital

Todesfall in Zwettl als Folge der Impfung eingestuft

Dem BASG wurden bisher acht vermutete Fälle einer VITT in zeitlicher Nähe zu einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca gemeldet. Auch der Todesfall jener 49-jährigen Pflegerin aus Niederösterreich, die in Folge der schweren Gerinnungsstörungen verstorben ist, wird nun „als VITT eingestuft“, hielt das BASG fest. In Österreich wurden demnach bisher keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit VITT gemeldet.