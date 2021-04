Wien: Unsicherheiten bei Impfstofflieferungen

Es könnten 20.000 bis 30.000 Dosen weniger als ursprünglich in Aussicht gestellt verfügbar sein, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Nicht mehr kalkuliert werden würde mit knapp 3600 Dosen von Johnson & Johnson - diese hätte Wien noch in dieser Woche erhalten sollen -, zudem mit weiteren 6700 Dosen, die in der letzten April-Woche hätten geliefert werden sollen.