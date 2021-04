Briten erreichen am Montag bereits Herdenimmunität

Die Impfkampagne in Großbritannien schreitet zügig voran: Die Zahl an Neuinfektionen nimmt seit Jänner stark ab. Der Weg zurück in die Normalität zeichnet sich schon klar ab: Denn für Herdenimmunität für das Coronavirus müssen etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun gegen den Erreger sein.