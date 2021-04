„Herr der Ringe“-Serie: Steuer-Schatz für Amazon

Amazon dreht seit vorigem Jahr in Auckland und beschäftigt für die Produktion mehr als 1200 Mitarbeiter, weitere 700 sind laut der neuseeländischen Regierung indirekt involviert. Dabei hatte für Aufhorchen gesorgt, dass die engagierte Castingagentur im Vorfeld Aufrufe für Statisten mit „Missbildungen“ respektive für „haarige Menschen“ und „stämmige, gemein aussehende Biker“ gestartet hatte. So oder so lautet die Begründung für den hohen Subventionsgrad nun: Man rechnet über Jahre mit positiven Auswirkungen auf die neuseeländische Wirtschaft und den Tourismus.