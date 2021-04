Homeoffice: Firmen vernachlässigen Cyber-Risiken

Viele Unternehmen vernachlässigen die mit der Ausweitung des Homeoffice in der Coronakrise verbundenen Cyberrisiken. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BIS) unter 1000 Unternehmen hervor, die ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen.