Nobelpreisträger wollen Impfstoff-Patent aushebeln

Eine solche Maßnahme sei „ein entscheidender und notwendiger Schritt zur Beendigung der Pandemie“, hieß es in dem am Mittwochabend veröffentlichten Brief an Biden. Der Vorstoß wird von dutzenden ärmeren Ländern unterstützt, während die Industrienationen, in denen die großen Pharmakonzerne ansässig sind, dies bisher ablehnen.