„Keine Pharmafirma würde mehr Neues entwickeln!“

Alge gibt außerdem zu bedenken: Es seien weltweit nur noch etwa zwei Prozent der Arzneimittel patentgeschützt. Patentfreie Medikamente, etwa gegen Malaria, kämen auch nicht einfach dort an, wo sie gebraucht werden. „Da ist die Preisgestaltung eigentlich egal“, sagt Alge, „das größte Problem ist, die Impfstoffe dann in den Ländern zu verteilen.“ Und: „Generikafirmen sind keine Samariter“, so Alge: In Indien sei der Handel mit generischen Arzneimittel ein großes Geschäft, auch hier sei das Ziel also kein allzu hehres. „Das sind Firmen, die auch Geld verdienen wollen und müssen.“ Dass Indien damit ein Interesse an der Aufhebung von Patenten hätte, ist klar, so Alge. Er bezweifelt aber, dass mit der Eigenproduktion dann tatsächlich auch vorrangig Menschen aus Entwicklungsländern geimpft würden: „Die indische Generika-Industrie produziert vor allem für den entwickelten, westlichen Markt.“