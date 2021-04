Einsatz, wenn Herd und Küche in Flammen stehen

Die Serie der Küchenbrände reißt nicht ab: Allein am Wochenende mussten Feuerwehren in Kärnten wieder mehrmals ausrücken, zweimal davon in der Landeshauptstadt. Und am Montag schlief dann ein alkoholisierter Völkermarkter ein, während sein Essen noch auf dem Herd köchelte. Das kann ganz schön gefährlich werden...