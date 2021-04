Blinde Frau aus verrauchter Wohnung gerettet

Die Bewohnerin, eine zirka 70 Jahre alte und blinde Frau, sei unter Schock gestanden, sie wurde von den Feuerwehrleuten aus der Wohnung geholt. „Grund für die Rauchentwicklung waren Speisen, die am Herd angebrannt sind. So ein Vorfall bestätigt wieder mal die Wichtigkeit von Früherkennungssystemen“, so Germ.