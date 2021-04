Mit der „Krone“ raus in die Natur

Die City Nature Challenge gibt es auf der ganzen Welt - jetzt ist durch die OÖ Landes-Kultur-GmbH auch Oberösterreich am Start! Wie geht’s? Einfach die App „iNaturalist“ herunterladen und von 30. April bis 3. Mai mit dem Smartphone die Natur in Linz oder rund um den Mondsee durchforsten - interessante Tier- und Pflanzenarten mit dem Handy abfotografieren und direkt in die App hochladen.