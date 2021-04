Corona-Leugner stellten Polizeieinsatz ins Netz

42 Minuten und 44 Sekunden dauert das Video, mit dem die Corona-Leugner den Polizeieinsatz dokumentiert haben. Was war passiert? Aufgrund einer Anzeige wurden Polizisten für die Kontrolle eines Gartenfestes in Linz-Dornach zusammengezogen. Der Magistrat ordnete die erforderlichen Zwangsmaßnahmen an, 53 Erwachsene wurden wegen Verletzung der Covid-Maßnahmen angezeigt. Der Veranstalter ist einschlägig bekannt, weil er regelmäßig bei den Corona-Demos am Linzer Hauptplatz Reden schwingt.