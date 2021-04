Bitcoin-Kurs bleibt knapp unter letztem Rekordhoch

Der Bitcoin hat am Wochenende einmal mehr Anlauf auf sein Rekordhoch genommen. Nachdem sich der Kurs der Digitalwährung am Samstag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf weniger als 600 US-Dollar dem Rekordhoch von Mitte März von 61.781 Dollar genähert hatte, ging es Sonntagfrüh zwar bis auf knapp 59.700 Dollar nach unten, die Bestmarke blieb aber in greifbarer Nähe - zumal größere Kursausschläge nach oben und unten keine Seltenheit sind.