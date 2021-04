Sprachverarbeitung: Microsoft will Nuance kaufen

Der Deal, dem eine Bewertung des Eigenkapitals (Equity Value) von - laut aktuellem Verhandlungsstand - rund 16 Milliarden Dollar (13,46 Mrd. Euro) zugrunde liege, könnte schon in dieser Woche angekündigt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Nuance würde dadurch mit rund 56 US-Dollar je Aktie bewertet werden - ein Aufschlag von fast einem Viertel im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag von 45,58 Dollar.