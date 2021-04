„Alex Kidd“ meldet sich auf PC und Konsolen zurück

35 Jahre nach der Erstveröffentlichung für Segas Master System im Jahr 1986 bringen Publisher Merge Games und Entwickler Jankenteam mit „Alex Kidd in Miracle World DX“ am 24. Juni eine Neuauflage des Jump’n’Run-Klassikers auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S sowie Switch. Neben einem Klassik-Modus können sich Gamer unter anderem über neue Modi, Levels, Bosskämpfe und ein überarbeitetes Kampfsystem freuen.