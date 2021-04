Corona-Demo-Teilnehmer in Vorarlberg verurteilt

Ein Teilnehmer an einer Demonstration gegen die Covid-19-Maßnahmen ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt worden. Der Mann entschuldigte sich vor Gericht bei den Beamten und nahm das Urteil an. Die Staatsanwaltschaft gab keine Stellungnahme ab, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.