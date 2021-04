Microsoft kühlt Server in kochender Flüssigkeit

Die Idee ist an sich nicht neu: An der TU Wien arbeitet seit Jahren ein Supercomputer im Ölbad, auch manch Krypto-Schürfer kühlt seine Mining-Anlagen, indem er sie in nicht leitender Flüssigkeit versenkt. Im großen Stil eines ganzen Rechenzentrums kommen solche Kühllösungen aber in der Regel nicht zum Einsatz. Microsoft will das nun ändern.