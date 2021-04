Mit Eis, Wind und Feuer gegen verheerenden Frost

„Vier Frostnächte kosten uns auch Tausende Euro“

Was es am Tag danach braucht: „Wärme und Sonne, damit das Eis auch wieder von den Blüten schmilzt. Wenn man sonst noch einmal beregnet, sich wieder Eis bildet, wird das für die Blüten zu schwer, sie brechen ab.“ Am Mittwoch hat er kein Glück, es ist kalt in Nestelbach, eisiger Wind weht: Reisenhofer muss sich an die ausgesprochen mühselige Arbeit machen - und das Eis händisch von der Anlage schlagen! Eine Mordsaufgabe. Und alles so teuer. Der Teich samt Leitungen, allein diese Investition geht in die Zehntausende Euro. „Vier Frostnächte kosten uns auch Tausende Euro.“ Zum Vergleich: „10- bis 15.000 Euro ist der Durchschnitt-Umsatz aus einem Hektar Bäume.“