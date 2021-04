Vorsicht: Verseuchte Job-Angebote auf LinkedIn

Rob McLeod von eSentire: „Seit der Pandemie sind die Arbeitslosenzahlen dramatisch gestiegen. Es ist also die perfekte Zeit, Arbeitssuchende ins Visier zu nehmen, die verzweifelt eine Stelle suchen. Ein personalisiertes Jobangebot ist in diesen Zeiten noch einmal verlockender.“ Besonders gefährlich an „more_eggs“: Der Trojaner kann weitere Computerviren herunterladen und so beispielsweise Daten verschlüsselnde Ransomware oder Banking-Malware installieren.