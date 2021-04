Opfer von Böller-Drama ist außer Lebensgefahr

Mit drei Verletzten hatten Osterfeierlichkeiten im Bezirk Liezen geendet. Ein 29-jähriger Linzer bastelte am Karsamstag in Altenmarkt-St. Gallen einen Böller und füllte Schwarzpulver in eine Eisenkartusche ein. Als er das Pulver anschließend noch mit einem Holzstock verdichten wollte, verfehlte er jedoch mit dem Hammer das Holz. Daraufhin kam es zu einer Funkenbildung, wodurch sich das Schwarzpulver entzündete und es zu der Explosion kam.