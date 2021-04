Philippinen: US-Wrack aus 2. Weltkrieg entdeckt

Schiff wurde 1944 bei Kämpfen mit Japan versenkt

Zu einem so tief gelegenen Wrack ist laut Angaben von Caladan Oceanic angeblich noch keine Tauchmission vorgedrungen. Das 115 Meter lange Schiff war am 25. Oktober 1944 während der Schlacht am Golf von Leyte versenkt worden, als die US-Streitkräfte darum kämpften, die Philippinen - damals eine US-Kolonie - von den japanischen Besatzern zu befreien.