Von der Upcycle-Tasche bis zum Energiekreislauf

Beim Recycling wird Abfall so aufbereitet, dass dieser im Anschluss als neuer Rohstoff wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann, aus dem dieser zuvor ausgeschieden war. Beim Downcycling werden Abfallprodukte in deren Grundbestandteile zerlegt, mit neuen Stoffen vermischt und in neuer Form wieder in den Kreislauf eingebracht. Das ist zwar oft mit hohen Energiekosten verbunden, jedoch definitiv besser als die Entsorgung. Das komplette Gegenteil ist - wie der Name schon sagt - Upcycling. Hier werden neue Produkte aus Abfällen entwickelt, wobei Letztere meist in ursprünglichen Form erhalten bleiben. Damit ist Upcycling ein nachhaltiger, energie- und umweltschonender Prozess, der vor allem in der Kreativ-Branche Einzug gehalten hat - natürlich auch in Vorarlberg.



Jede Tasche ist ein Unikat

Brigitte Ranacher etwa stellt Taschen aus PVC-Planen, Feuerwehrschläuchen und Autogurten her. Nach dem Abschluss der Textilfachschule durchwanderte die Göfnerin unterschiedliche berufliche Stationen - unter anderem war sie als Lkw-Fahrerin unterwegs. Doch die Näherei hat sie nie losgelassen und so eröffnete sie 2015 ihr Atelier Brana Taschnerei. Im Gegensatz zu den Machern der bekannten Freitag-Taschen setzt Ranacher allerdings nicht nur auf gebrauchte Materialien, sondern arbeitet überwiegend mit Ausschussware der Planen- und Schlauchproduktion. „Jedes Stück ist ein Unikat, nicht zuletzt, weil ich immer darauf angewiesen bin, was das Material hergibt“, sagt Ranacher. Bei ihr kaufen nicht nur Privatkunden, auch seitens des weltweit tätigen Unternehmen Omicron mit Sitz in Klaus werden für jeden neuen Mitarbeiter eine Tasche oder ein Rucksack bestellt.