Babyboom in der Tierwelt Herberstein

Groß ist die Freude in der Tierwelt Herberstein in Stubenberg/See: Mit Dschelada-Äffchen „Mojo“ hat das erste Tierbaby in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt. Mama „Makini“ ist hocherfreut und zeigt ihrem Nachwuchs bereits sein Zuhause. Doch das war noch nicht alles, auch bei Schwarzschwan „Cassandra“, den Bisons und bei den Antilopen steht Kindersegen ins Haus.