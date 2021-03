Kia EV6: Mit bis zu 585 PS für sportliche Familien

In der Spitzenversion sprintet der Kia EV6 in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und rennt bis zu 260 km/h. Damit wildert er eigentlich schon in den Gefilden eines Porsche Taycan Turbo. Kia folgt klar der Tesla-Strategie, auch in erschwinglichen Segmenten die Faszination für den E-Antrieb über die Motorleistung zu steigern. Die Akkus sind für das 800-Volt-Laden ausgelegt, damit in relativ kurzer Zeit bis zu 500 Kilometer Zyklus-Reichweite ins Auto gepresst werden können.