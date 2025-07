Freiwasser-Start bei Singapur-WM erneut verschoben

Es gebe allerdings noch die Chance, dass sowohl die 10 Kilometer der Männer als auch der Frauen am Palawan Beach am Mittwoch ausgetragen werden können, teilte der Weltverband World Aquatics den Teams am Dienstag mit. Die Wasserqualität sei aktuell nicht akzeptabel, am Mittwoch in der Früh (Ortszeit) soll es aber weitere Testergebnisse geben.