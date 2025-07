Lohnrunde ohne Kampf? Darauf einigen sich Metaller

Schon in der Frühjahrsrunde zeigte sich: Die produzierenden Unternehmen stehen auf der Kostenbremse. In der Papierindustrie gab es nur 2,65 Prozent mehr Lohn – gedeckelt mit 110 Euro brutto (siehe Grafik). Krisenbetriebe durften sogar weniger zahlen. Ähnlich sah es in der Elektroindustrie (2,75 Prozent, maximal 115 Euro) und der Glasbranche (2,2 Prozent, maximal 100 Euro) aus.