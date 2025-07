Skandal-Profi wagt Neuanfang in der Schweiz!

Neuer Klub, neues Land, neue Chance? Nachdem er vor etwas mehr als neun Monaten in Deutschlands Bundesliga für einen Homophobie-Skandal gesorgt hatte, wagt Stürmer Kevin Behrens einen Neuanfang abseits der Heimat! Beim FC Lugano in der Schweiz will der 34-Jährige zur Ruhe kommen und zu alter Stärke zurückfinden ...