Burgenländer blockieren die Blockade im Bundesrat

Ab 7. April sollen, so lautet die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den östlichen Bundesländern, die Corona-Zutrittstests für den Handel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten. Allein: Damit der Gesundheitsminister das verordnen kann, ist eine Gesetzesänderung nötig - und die Opposition kündigte an, dies zu blockieren. Im Gegensatz zum Nationalrat hat Türkis-Grün im Bundesrat, der Länderkammer des Parlaments, nämlich keine Mehrheit. SPÖ, FPÖ und Neos können den Beschluss dort um acht Wochen verzögern - womit die österlichen Tests obsolet wären.