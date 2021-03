Erster Sommertag mit 25,3 Grad in Wolkersdorf

Am vorletzten Tag des März wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bereits der erste Sommertag 2021 vermeldet. In Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) wurden um 15.50 Uhr 25,3 Grad an der Wetterstation gemessen. Tage mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad oder mehr sind nach meteorologischer Definition Sommertage.