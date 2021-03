Deutliche Mehrheit für regulären Schulbetrieb

Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) wünschen sich 75 Prozent der Österreicher eine rasche Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht an den Schulen - trotz steigender Infektionszahlen und über alle Parteigrenzen hinweg. Am geringsten fiel die Zustimmung unter den 800 Befragten noch bei Grün-Wählern mit 68 Prozent aus, am stärksten bei FPÖ-Wählern (88 Prozent).