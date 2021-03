Auch Ampel-Kommission für Lockdown im ganzen Land

Nur noch sechs Bezirke bzw. Regionen mit Inzidenz unter 100

Salzburg hat zwar aktuell noch keine so starke Auslastung der Intensivstationen wie die Ostregion, doch die Inzidenz - AGES-Dashboard, Stand 25. März - überholte mit 299,2 Niederösterreich (283,4) und das Burgenland (282,6). Nur in Wien gibt es aktuell mehr Fälle. Auch in Tirol steigen die Zahlen wieder: Reutte war in der Vorwoche noch österreichweit der Bezirk mit den besten Zahlen, seither ging es um 200 Prozent nach oben. Dass das Infektionsgeschehen quer durch das Land bedenklich ist, zeigt sich auch daran, dass nur noch vier Bezirke und zwei Regionen eine Inzidenz unter 100 haben, auch von diesen Gebieten keines mit einem Wert von unter 50.