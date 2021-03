Corona-Demo: Anzeigen gegen FPÖ-Politiker

Herbert Kickls Auftritt im Zuge der Anti-Corona-Demos in Wien wird nun für ihn und einige Partei-Kollegen in der FPÖ ein böses Nachspiel haben. Denn weil der FPÖ-Klubobmann gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz verstoßen haben soll, wurden er, sowie FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Berlakowitsch und der frühere Dritte Nationalratspräsident Martin Graf am Samstag angezeigt. Wie die „Krone“ aus Polizeikreisen erfuhr, handelt es sich um Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen der Covid-19-Verordnung.