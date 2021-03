AstraZeneca - Steiermark passt Impfstrategie an

Am Ende ging alles ganz schnell: Nachdem der steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) noch am Donnerstag die Freigabe von AstraZeneca für ältere Menschen geforderte hatte, erfolgte am Freitag-Vormittag die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, den Impfstoff auch für die Bevölkerung über 65 Jahren sowie Hochrisikopatienten zu verwenden. „Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Steiermark. Diese Empfehlung gibt uns nun die Möglichkeit, die älteren Steirerinnen und Steirer sowie die Hochrisikogruppen noch schneller mit einer Corona-Schutzimpfung zu versorgen“, stellt Gesundheitslandesrätin Juliane-Bogner Strauß klar. „Ein besonderer Dank gilt unserem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer für seinen Einsatz auf Bundeebene. Aufgrund dieser Entscheidung werden wir die steirische Impfstrategie anpassen.“