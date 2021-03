Lehrer und Retter sind in OÖ noch eingeplant

Österreich und damit auch Oberösterreich impft mit AstraZeneca weiter. „Ein Stopp wäre für uns der Worst Case“, sagt Franz Schützeneder, Impfkoordinator in Oberösterreich. Wird der Impfstoff nur zwei Wochen ausgesetzt, ist nichts verloren. Wird er länger vom Markt genommen, „fehlen 54.000 Impfungen in fünf Wochen“. Fakt ist in der kommenden Woche eine Mengen-Lieferreduktion bei AstraZeneca von geplanten 15.500 Dosen auf 3200 Dosen. In der Woche darauf wackelt die Bestellung auch ohne Stopp.