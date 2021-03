So geht es an den Schulen nach Ostern weiter

Im Kampf gegen die Pandemie müssen die Schüler im Osten des Landes ein weiteres Mal ins Distance Learning zurück, und zwar für vier Tage nach den Osterferien. Die Details zu den verschärften Schulmaßnahmen hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstagvormittag präsentiert. So gilt nun allgemein, dass bei einer Inzidenz von 400 in einem Bezirk oder einer Gemeinde Schulen ins Distance Learning wechseln. Und auch für Kontaktpersonen gibt es eine neue Regelung. Positiv ist die Bilanz des Ministeriums zu den Selbsttests an den Schulen, bei denen bundesweit bereits mehr als 5000 positive Fälle identifiziert werden konnten. Faßmann gab sich optimistisch, auch weil man bereits einen „durchaus respektablen“ Anteil an geimpften Lehrern habe.