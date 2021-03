Prostituierte (34) „wie eine Puppe aufgeschnitten“

Behauptete der Angeklagte noch beim ersten Prozesstermin, in Notwehr gehandelt zu haben, ergänzte er am Donnerstag, dass ihm leidtue, was passiert sei. „Ich kann Ihnen versichern, so etwas wird nicht mehr passieren“, erklärte der 22-Jährige. Gerichtspsychiater Peter Hofmann jedoch sieht in dem Angeklagten einen potenziellen Serientäter. Das Vorgehen „passe“ zu sadistischen Sexualmördern, meinte Hofmann, und warnte eindringlich vor dem 22-Jährigen. Dem Mann sei es darum gegangen, „maximalen Schmerz“ zuzufügen.