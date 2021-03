Wilde „Spring Break“-Partys schüren neue Ängste

Ausufernde Straßenpartys, Vandalismus, Schlägereien: Angesichts eines andauernden Ansturms feiernder Besucher inmitten der Corona-Pandemie haben die Behörden in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida den geltenden Notstand am Dienstag bis 30. März verlängert. Doch die Strandfeten ufern immer noch aus - Masken und Babyelefant sind out, Alkohol, Flirten und geselliges Zusammensein in. Betroffene Orte ziehen nun nach Fällen von Vandalismus, Schlägereien und Waffenbeschlagnahmungen die Notbremse.