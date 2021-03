Fremde Druckerpatronen sabotiert: Klage gegen HP

Darum geht es auch bei der neuen Sammelklage in Kalifornien: Die Kläger wollen Schadensersatz für die „Unbrauchbarmachung“ ihrer Drucker. Was HP als Firmware-Update deklariere, sei in Wahrheit etwas, das „wie Malware“ wirke, so die Anwälte. Die Updates „fügen Code hinzu, löschen oder verändern den Code, vermindern die Fähigkeiten von HP-Druckern und machen die Tintenpatronen der Mitbewerber inkompatibel mit HP-Druckern.“