HP-Drucker verschmähen fremde Tinte - Prozess!

Nicht die erste Tintenklage gegen HP

HP wurde in den letzten Jahren immer wieder wegen solcher Praktiken verklagt. In Australien wurde das Unternehmen 2018 wegen dieser Vorgehensweise zu Schadensersatz verurteilt. Im März 2016 und September 2017 wurde HP in den USA wegen solcher Praktiken von der US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation verklagt. Auch damals wurden der Klage vor Gericht die Zähne gezogen und Punkte gestrichen. Damals einigte sich HP außergerichtlich mit den Klägern und stimmte zu, solche Updates künftig zu unterlassen. Das Schlupfloch: Diese Versprechung galt nur für jene Druckermodelle, die Gegenstand der Klage waren. Parziales OfficeJet Pro 7740 ging erst später in den Verkauf.