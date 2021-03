Sonja Hammerschmid zieht sich aus Politik zurück

Offener Brief an Faßmann zum Abschied

Hammerschmid verabschiedet sich mit einem offenen, auch auf Facebook veröffentlichten Brief an den aktuellen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) aus dem Amt. Darin meint sie, dass die Kinder in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt werden müssten und „die Talente und Potenziale jedes einzelnen Kindes, individuell beginnend mit der Elementarpädagogik“ gefördert werden müssten - „egal woher sie kommen, welchen Namen sie tragen und wer ihre Eltern sind“. Den Minister ersucht sie, „den Wissenschaftler Heinz Faßmann nicht auszublenden“. Was es nach Hammerschmids Ansicht braucht, ist ein Bildungskonvent mit Wissenschaft und Experten, der die Bildungsziele definiere und den Weg hin zur Schule der Zukunft ebnen.