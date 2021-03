Präsenzverhandlungen nur in dringenden Fällen

Brief an Justizministerin

Generell seien „weitere Verzögerungen bei den Impfungen kaum noch zu verantworten. Wir tragen nicht nur selbst ein erhöhtes Risiko, sondern stellen aufgrund unserer zahlreichen Parteienkontakte vor allem für besonders vulnerable Gruppen im Gerichtsverfahren ein Risiko dar“, unterstreicht die Richtervereinigung auch in einem Brief an Justizministerin Alma Zadic (Grüne).