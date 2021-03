Schiff „Eilbeik“: 1600 Rinder werden getötet

Unfassbares Tierleid, eine Tragödie auf hoher See: So kann man die Irrfahrt der 1800 Rinder auf der „Eilbeik“ beschreiben. Am 18. Dezember wurden insgesamt 2600 Tiere auf die „Karim Allah“ und die „Eilbeik“ verladen, um sie in die Türkei zu schiffen. Doch dann brach angeblich eine Seuche aus, und niemand wollte die Schiffe mehr anlanden lassen.