Kurz: „Wir werden mit dem Virus leben müssen“

Der große Corona-Gipfel der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten und Experten hat am Montag nur wenig neue Erkenntnisse gebracht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte im Anschluss, dass Österreich bis zum Sommer etwas über acht Millionen Impfdosen bekommen werde. „Wir werden in den nächsten Monaten mit dem Virus leben müssen“, so Kurz.