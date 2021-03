Halbjahrestief bei Toten: Corona-Impfung wirkt

In Großbritannien scheint nun die Impfkampagne zu wirken. Denn die Zahl der Toten innerhalb von 24 Stunden ist auf ein Halbjahrestief gesunken. Am Sonntag seien 33 Menschen, die an oder nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben waren, gezählt worden. Das waren so wenige wie seit Anfang Oktober nicht mehr, wie die Behörden in London mitteilten.