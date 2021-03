Auslastung der Spitäler steigt „besorgniserregend“

Während in Vorarlberg schon der Staub von den Wirtshaustischen gewischt wird, macht man sich in Niederösterreich auf das Anrollen der dritten Infektionswelle gefasst. Vor allem macht Sorge, dass parallel zur Fallzahl auch die Auslastung in den Spitälern ansteigt. Diese Besorgnis teilt auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne): Der Anstieg der Auslastung in den Krankenhäusern sei „besorgniserregend“, sagte er am Donnerstag (im Video oben der Auftritt des Ministers beim #brennpunkt-Talk am Mittwoch).