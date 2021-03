Deutschland: Lockdown-Fortsetzung bis in den April

Das deutsche Bundeskanzleramt strebt eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den April hinein an. Dies geht aus einem Entwurf für die Bund-Länder-Beratungen am Montag hervor. Ein Datum für das Ende der Maßnahmen ist darin aber noch nicht enthalten. Der Entwurf muss noch mit den Ländern abgestimmt werden. Am Montag, an dem auch in Österreich über das weitere Vorgehen entschieden wird, wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten Beschlüsse fassen.