SPÖ: Lockerungen wären wie „Öl ins Feuer gießen“

Das Gesundheitsministerium hält Lockerungen in der aktuellen Situation für nicht sinnvoll - das sieht auch die SPÖ so. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner warnte in dem Zusammenhang vor einem „Kollaps der Intensivstationen“. Die NEOS wünschen sich „ein neues Kapitel im verkorksten Corona-Management“, plädieren für Tests und „differenziertere Maßnahmen“. Die FPÖ dagegen meinte, ein weiterer Lockdown würde „nicht zum erhofften Ergebnis“ führen, zeigte sich aber für „jede Form der Zusammenarbeit“ bereit.