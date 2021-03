Virtuelles Schnäppchen: Gucci-Schuhe für 18 Dollar

Wer mit den „Gucci Virtual 25“ getauften Designer-Turnschuhen prahlen will, kann das in Augmented-Reality-Anwendungen oder Partner-Apps wie Roblox und VRChat im Internet machen. Mit dem virtuellen Produkt, erhältlich über die offizielle Gucci-App, will das Modelabel vor allem Kinder überzeugen und eine Markenbindung herstellen. Das Gute daran: Die Schuhe wachsen quasi mit.