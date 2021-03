300 Paar Schuhe und ein Traum aus Tüll

An der „Hannah“-Modemarke schneidert auch Designer Markus Spatzier mit, der es in den Fingerspitzen hat, was der Sängerin und dem Publikum zumutbar ist. „Da haben es Frauen viel schwerer als Männer, die immer das gleiche tragen können. Hab’ ich zweimal das gleiche Dirndl an, heißt es schon, ob ich mir nichts mehr leisten kann“.