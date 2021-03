Viel Unterstützung für strauchelnde Kinder-Reha

Aufklärung gefordert

Dass die seit 2016 ausgebliebene Anhebung der Tagsätze, also die Kostenübernahme durch die Gesundheitskasse, der Hauptgrund für den „Geburtsfehler“ ist, mag Raml nicht so recht glauben. „Diese Voraussetzungen gelten für alle Reha-Einrichtungen“, schließt er in Rohrbach spezifische Probleme nicht aus. Er fordert von Gesundheitsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander (VP) volle Aufklärung. Neben der Investorengruppe der Kokon GmbH ist auch die Gesundheitsholding des Landes mit 35 % an der Reha beteiligt.