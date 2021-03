Putin schlägt Biden eine Live-Debatte im Netz vor

Am Nachmittag hatte Russland noch eine Überprüfung der Beziehungen zu den USA angekündigt. Nun geht der Streit aber in die nächste Runde, und die könnte es durchaus in sich haben. Denn der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen US-amerikanischen Amtskollegen zu einer Live-Debatte im Netz eingeladen. Sollte Joe Biden diesem Vorschlag zustimmen, könnte diese bereits am Freitag oder am kommenden Montag stattfinden. Putin lade Biden dazu ein, ihre Diskussion fortzusetzen, „aber unter der Bedingung, dass wir dies live tun, oder wie man es auch nennt online“, sagte Putin am Donnerstag im russischen Fernsehen.